За неделю на пожарах погибли 12 детей

За неделю в Свердловской области на пожарах погибли 12 детей, сообщили в управлении МЧС России по региону. Огнеборцы напомнили, что часто дети прячутся во время пожара – и поэтому погибают.

Там подчеркнули, что взрослые должны объяснить ребенку, как действовать в случае ЧП – сразу сообщать взрослым о пожаре, не прятаться в шкаф, под кровать или куда-то еще, как можно быстрее выйти из помещения на улицу, дышать через влажную ткань, не открывать окно и дверь, так как от притока воздуха огонь разгорается еще больше, звонить в пожарную охрану по телефонам 01 или 112 и сообщать свой точный адрес и подробности о пожаре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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