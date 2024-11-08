Таможенники задержали китайца с палочками для мороженого

В Кольцово задержали китайца, который пытался ввезти в Россию 12 кг палочек для мороженого. Мужчина прилетел из Пекина в командировку – инспекторам он рассказал, что работает менеджером по продажам и ехал в Краснотурьинск, чтобы «показать товар лицом» местной компании. С таможенными правилами прибывший в страну был незнаком.

«Через «зеленый коридор» беспошлинно можно провозить только товары для личного пользования. Изделия, перемещаемые с целью коммерческой выгоды, необходимо декларировать в обязательном порядке. В данном случае пассажир этого не сделал. В отношении жителя Китая возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости всей партии», – напомнил начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Сергей Баландин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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