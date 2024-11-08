Сегодня – день святого Дмитрия Солунского

8 ноября православные верующие почитают память святого Дмитрия Солунского. По преданию, великомученик жил в начале IV века и пострадал за веру, когда христианство еще только зарождалось.

Православные отмечают Дмитриев день каждый год 8 ноября, а католики чтят память святого 9 апреля. Это важный и особенный праздник не только для россиян, но и для православных верующих из Сербии, Черногории, Болгарии и Словении.

С давних пор перед Дмитриевым днем зародилась традиция поминать усопших родственников. Дмитриевская суббота – один из самых важных поминальных дней. С XIX века эти традиции связывают с поминальными тризнами, которые проводились при Дмитрии Донском после Куликовской битвы.

В Дмитриевскую родительскую субботу было принято устраивать трапезы и угощать пришедших блинами и киселем. Женщины готовили в том числе масляные блины, а семьи вспоминали ушедших воинов.

На Руси в Дмитриевскую субботу и в сам Дмитриев день не работали. Накануне субботы лавки в домах застилали полотном, а на полку с иконами вешали чистое полотенце. Христиане верили, что ночью их дом должны посетить покойные родители.

Согласно народному поверью, Дмитриев день отделял летнюю часть года от зимней. В это время было принято заканчивать хозяйственные договоры и рассчитываться по долгам. Наниматели платили слугам, пастухам и овчарам за полгода работы, а после заключали договор на следующую половину года.

Женщины молились за своих родных, просили об исцелении глаз – чтобы зорко смотрели, врага видели и друга различали, – а также промывали глаза святой водой из церкви. Говорили, что помолишься святому – зорче станешь. Также старались промыть окна перед зимой.

В Дмитриев день надо было успеть послать сватов. По приметам, если в Дмитриев день идет снег, то и Пасха будет со снегом.

Если оттепель, то зима и весна будут теплее.

Если на реках еще нет льда в Дмитриев день, значит, сильных морозов можно было не ждать до конца ноября.

Снег и мороз в Дмитриев день – весна будет поздняя и холодная.

На Дмитрия тепло – весна будет ранняя, мягкая.

Екатеринбург, Елена Васильева

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