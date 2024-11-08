Мужчине отказали в награде «Совет да любовь» из-за опечатки в документах

Пожилая пара из Первоуральска только через суд добилась возможности получить награду «Совет да любовь», которая вручается на 50-летие брака. Городское управление соцполитики отказало заявителям, так как в свидетельстве о браке и свидетельствах о рождении детей была допущена опечатка в отчестве мужчины.

Первоуралец пожаловался в прокуратуру, а надзорный орган в его интересах обратился в городской суд. Таким образом, удалось юридически подтвердить факты, что указанное в документах лицо и заявитель являются одним и тем же человеком. Исполнение решения суда взято на контроль, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, знак «Совет да Любовь» в Свердловской области вручается парам, празднующим золотую свадьбу. Он представляет собой восьмиконечную звезду с гранатовыми яблоками. Вместе с наградой полагается единовременная выплата – по 5 тысяч рублей каждому из супругов.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube