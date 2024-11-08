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Пятница, 8 ноября 2024, 11:28 мск

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Свердловский родком предложил проверить психологическое здоровье квадроберов

Представители Свердловского областного родительского комитета жестко высказались по теме квадроберов. Председатель родкома Людмила Золотницкая предложила представителям субкультуры «вести себя честно».

«Спрашивали недавно, вот какое безобразие, не пустили детей-квадроберов в школу одну. Я говорю, правильно сделали, во-первых, они ходят на четырех конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правильный способ. Пожалуйста, будьте квадроберами дома, ешьте из миски, ходите в лоток, пусть вас выгуливают на поводке. Если такое погружение серьезное, что человек ходит в метро, пристает к людям, это вообще-то страшно, да? Ты можешь запнуться, упасть, ну вообще неприятно. А то нужно, наверное, вообще подумать, а психологически здоров ли человек, который хочет почему-то не быть человеком, а хочет быть животным», – отметила она в эфире ОТВ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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