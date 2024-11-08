Родком объяснил, почему против заперта соцсетей для детей до 14 лет

На Урале негативно отнеслись к инициативе запретить доступ детям до 14 лет к соцсетям. Председатель родкома Людмила Золотницкая в эфире ОТВ объяснила, что сделать это не получится.

«Они все равно найдут [способ]. Они найдут, где общаться. Вы знаете, лучше, мне кажется, чтобы мы видели, что они здесь, что они общаются. Мы их немножечко контролируем. Контролируем контент», – заметила она.

Золотницкая подчеркнула, что стоит сосредоточиться на уходе от анонимности в интернете. «Считаю, что в интернет нужно ходить по паспорту уже давно, чтобы не было анонимности. Потому что вот мне нечего скрывать. И я хожу в интернет для того, чтобы работать, общаться, получать информацию. Если я хочу заходить в интернет, чтобы совершать противоправные действия, преступления… Все должны быть прозрачны. И ты должен понимать, что ты общаешься именно с тем человеком, который у тебя указан», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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