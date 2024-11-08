Из Екатеринбурга в Челябинск будет ходить электричка

Свердловская железная дорога с 15 декабря запускает пригородные поезда из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский. На маршруте будут ежедневно курсировать две электрички «Финист». Общее время в пути составит 4 часа 18 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.

Электричка будет отправляться из Екатеринбурга в 18:25 и прибывать в Челябинск в 22:43. Обратно из Челябинска электричка отправится в 7:00 и приедет в Екатеринбург в 11:18.

Как уточнили в пресс-службе СвЖД, сейчас пригородные поезда между Екатеринбургом и Челябинском курсируют через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш. Пассажиров перевозит поезд «Орлан». Запуск электрички по новому маршруту через Каменск-Уральский даст жителям Свердловской и Челябинской областей дополнительные возможности для поездок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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