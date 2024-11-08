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Пятница, 8 ноября 2024, 13:00 мск

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Сильный ветер и метель ожидаются 9 ноября в Свердловской области

Уральские метеорологи предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. В субботу, 9 ноября, местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 м/с, гололед и изморозь, метель.

В МЧС советуют свердловчанам в сильный ветер не стоять рядом с рекламными щитами и не прятаться у стен зданий. Не стоит парковать автомобили рядом с деревьями. На скользких тротуарах нужно двигаться аккуратно, наступая на всю стопу.

Напомним, на Среднем Урале в выходные прогнозируется кратковременная оттепель. Температура воздуха ночью составит -3…-8 °C, а днем поднимется до +5°. Вероятны осадки в виде мокрого снега.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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