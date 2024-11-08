Водитель выпил две рюмки водки, разогнал машину и совершил смертельное ДТП

Ночью 8 ноября в Белоярском районе Свердловской области произошло летальное ДТП. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, в 2 часа ночь на 1 км автодороги «село Большебрусянское – село Колюткино» 51-летний водитель автомобиля «Тойота Прадо», двигаясь в направлении Екатеринбурга, не справился с управлением. Машина съехала с дороги вправо и несколько раз перевернулась.

В результате ДТП 75-летняя женщина-пассажир, мать водителя, от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады медиков. Сам водитель не был пристегнут, он вылетел из салона. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в городскую больницу № 36 города Екатеринбурга совместно со вторым пассажиром.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, известно,

51-летний автомобилист – житель Екатеринбурга, имеет стаж вождения 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 61 раз.

В каком состоянии он находился в момент управления, будет установлено в лечебной организации по месту его госпитализации.

Со слов второго пассажира известно, что водитель перед поездкой выпил две рюмки алкоголя, после чего поехал с семьей домой, машина ехала на высокой скорости. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится расследование в рамках которого будет принято обоснованное процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает водителям и их близким, позволяющим совершать такие опасные поездки, о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии. Призываем каждого автомобилиста к разумному вождению и соблюдению правил на дорогах.

Екатеринбург, Елена Васильева

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