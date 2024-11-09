Снова снегопад: энергетики и коммунальщики работают в усиленном режиме

На большей части Свердловской области с утра пошел сильный снег. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В пресс-службе ГАИ сообщают, что автоинспекторы фиксируют на дорогах рыхлый снег, местами отмечается ледяной накат, что осложняет движение транспорта, помимо этого в некоторых районах фиксируется сильный боковой ветер и плохая видимость.

В таких условиях у автомобилей увеличивается тормозной путь, что ведёт к повышенному риску совершения ДТП и к затруднению движения.

В компании «Россети – Урал» также фиксируют ухудшение погодных условий в Свердловской и в Челябинской области. Энергетики работают в режиме повышенной готовности, дежурные бригады готовы ликвидировать последствия непогоды. О неполадках с электричеством можно сообщать на горячую линию 8-800-220-0-220 (220 – короткий номер для МегаФон, МТС, Билайн, Т2).

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, сейчас для уборки снега на дороги выведены 198 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 24 автогрейдера и 11 единиц прочей техники.

В ДИпе сообщают, что снег будет идти весь день, в отдельных районах зафиксирована изморозь, гололед, метель.

Сообщить об участках дорог, нуждающихся в очистке, можно по телефонам специальных диспетчерских служб.

– если вопрос касается федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов), то необходимо обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор»: 8-800-200-63-06;

– с региональными трассами поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261-79-83;

– если вопрос касается очистки улиц Екатеринбурга – ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-04; +7 (343) 304-12-08.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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