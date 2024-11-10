МЧС предупреждает о сильном ветре и метелях

В Свердловской области на 10 ноября объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с и метели.

В МЧС просят жителей соблюдать меры предосторожности в непогоду: «На улице избегайте рекламных щитов и неустойчивых сооружений: не стоит прятаться от ветра у стен зданий: не следует парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными конструкциями: закройте в доме окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; в дороге будьте предельно внимательны в условиях плохой видимости».

По словам метеоролога Алексея Пулина, через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, который к середине дня достигнет южных границ региона. Температура будет понижаться в течение всего дня.

В Екатеринбурге сегодня дневная температура опустится до -6 градусов, в ночь на 11 ноября – до -8.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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