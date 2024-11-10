Рейс в Хургаду из Кольцово задерживается на несколько часов

Пассажиры рейса U6-1839 до Хургады вылетят на египетский курорт с задержкой.

Самолет Ural Airlines должен был отправиться в 04:25, однако вылет перенесли на 15:00.

Как отметили в Уральской транспортной прокуратуре, причина задержки – замена воздушного судна. «Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения требований законодательства о безопасности полетов», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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