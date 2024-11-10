На Тюменском тракте фуры улетели в кювет из-за гололеда (ФОТО)

На Тюменском тракте из-за гололеда несколько фур съехали в кювет.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на 233-м километре в Талицком районе не справились с управлением две фуры и одна газель. Также на 221-м километре сейчас достают еще одну фуру.

Ранее «Новый День» писал, что в связи с гололедицей ввели временные ограничения на Серовском тракте. Дорогу для автобусов и такси откроют после уборки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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