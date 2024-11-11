Жители уральского села через прокуратуру добились дополнительного автобусного рейса

В свердловском селе Нижнеиргинское, где проживают около тысячи человек, ввели дополнительный дневной автобус после жалобы жителей в прокуратуру.

Добраться из села в Красноуфимск можно только утром и вечером. Отсутствие дневного рейса создавало неудобства для жителей, которые ездили в районный центр в больницу. В основном, это пенсионеры и родители с маленькими детьми – днем они не могли уехать обратно в село.

После обращения жителей в прокуратуру был проведен опрос, который подтвердил необходимость дневных поездок. Надзорный орган внес представление и.о. начальника ГКУ Свердловской области «Управление автодорог». После этого в межмуниципальный маршрут был добавлен дополнительный автобусный рейс. «В настоящее время права граждан на транспортную доступность восстановлены», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Красноуфимск, Ангелина Сергеева

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