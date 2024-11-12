Сегодня отмечается «синичкин праздник»

12 ноября народный календарь отмечает «синичкин праздник» – день прилета первых «зимних птиц»: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей.
Между тем, синицы на Урал уже прилетели и произошло это около двух недель назад. Для их подкормки зимой горожане могут соорудить кормушки: обычно синицы лакомятся хлебом, зернами, любят есть и сало.
По наблюдениям орнитологов, в последнее время некоторые виды птиц, кочующие из региона в регион в зависимости от погодных условий и наличия кормовой базы, стали оседлыми. К ним не так давно стали принадлежать не только дрозды-рябинники и грачи, но даже снегири.
Единственные птицы, прилет которых можно ожидать – свиристели. Их постоянным местом обитания являются северные и таежные районы.
Екатеринбург, Елена Васильева
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