Сегодня отмечается «синичкин праздник»

12 ноября народный календарь отмечает «синичкин праздник» – день прилета первых «зимних птиц»: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей.

Между тем, синицы на Урал уже прилетели и произошло это около двух недель назад. Для их подкормки зимой горожане могут соорудить кормушки: обычно синицы лакомятся хлебом, зернами, любят есть и сало.

По наблюдениям орнитологов, в последнее время некоторые виды птиц, кочующие из региона в регион в зависимости от погодных условий и наличия кормовой базы, стали оседлыми. К ним не так давно стали принадлежать не только дрозды-рябинники и грачи, но даже снегири.

Единственные птицы, прилет которых можно ожидать – свиристели. Их постоянным местом обитания являются северные и таежные районы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube