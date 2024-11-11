Уральский тренер стал призером клубного чемпионата мира по боксу

Тренер Академии единоборств РМК и боксер RCC Евгений Ляшков завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 кг на первом Международном клубном чемпионате мира по боксу в Рио-де-Жанейро. В полуфинале уральский спортсмен одержал победу над мексиканцем, но в финале уступил участнику Олимпийских игр в Париже Луису Габриэлю Оливейре из Бразилии.

Чемпионат проходил в центре физической подготовки ВМС Бразилии. Команда Вооруженных сил РФ, в составе которой выступали 14 боксеров в 12 весовых категориях, заняла второе общекомандное место среди представителей 10 стран, включая США, Мексику и Аргентину.

«Было интересно, соперники нестандартные, по манере бокса отличаются. Но самое сложное, что очень жарко и душно везде, боксировать намного тяжелее, не дышится вообще. И по часовому поясу отличия были сильные, вроде особо не заметно, но думаю, что на организм все равно влияние было. В общем, в целом опыт очень полезный, особенно для психологической устойчивости», – прокомментировал Евгений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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