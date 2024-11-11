На станции Шаля мужчина попал под поезд и выжил

Накануне на станции Шаля 47-летний мужчина попал под пассажирский поезд. В состоянии травматического шока его увезли с травмами обеих ног в больницу Первоуральска.

По данным уральского управления МВД России на транспорте, пострадавший, житель пермского поселка Суксун, ехал на работу в Екатеринбург, но проспал свою остановку и вышел на конечной станции Шаля. Там мужчина шагнул на железнодорожный путь, где двигался пассажирский поезд «Москва – Чита». Машинист применил экстренное торможение, но состав остановиться не успел.

«Вынужденная остановка пассажирского поезда составила 19 минут. В настоящее время сотрудники ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский проводят проверку по факту травмирования человека и устанавливают обстоятельства происшествия. Уже установлено, что в момент происшествия мужчина был трезв: по результатам проведенного в больнице освидетельствования опьянение не установлено», – отметили в пресс-службе ведомства.

Шаля, Дарья Деменева

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