Уральцы не решаются инвестировать в кладовки – золотая жила в другом

В Екатеринбурге нет повышенного спроса на кладовки в многоквартирных жилых домах, в отличие от Москвы, где покупку подобных пространств рассматривают как быструю инвестицию. Аренда или последующая продажа кладовых не пользуется повышенным спросом, уральцы предпочитают вкладываться в покупку подземных паркингов, рассказала «Новому Дню» риэлтор Елена Быкова.

«В Москве кладовки действительно очень сильно прирастают, у нас же это паркинги. Застройщики это понимают и вводят ограничения. Раньше подземную парковку в любом доме мог купить человек, не имеющий там квартиры, сейчас обязательно нужно быть резидентом дома, чтобы эту парковку купить. Некоторые идут дальше – и вводят дополнительные ограничения, например, если у тебя однокомнатная квартира, ты парковку купить не можешь», – рассказала собеседница агентства.

Ажиотажный спрос именно на парковочные места не зависит от районов города. «Была ситуация: ждем старта продаж в ЖК, менеджер мне сигнализирует, что можно, открылись продажи, выбираем паркинг – было 20 мест по 1,2 млн рублей. Примерно за 40 минут все выкупили. Застройщик подождал, выпустил в продажу еще 10 мест, но уже за 1,75 млн. Через неделю еще пул мест, но уже за 2,2 млн. То есть человек, который успел в первую волну, за пару недель заработал миллион», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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