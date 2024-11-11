В Артемовском взбесившаяся собака искусала ребенка

В Артемовском взбесившаяся собака напала на ребенка на детской площадке и серьезно искусала его. Об этом рассказала мама пострадавшего мальчика. Все произошло на улице Физкультурников. «Мальчишки лепили снеговика, бегали возле дома, прибежала собака, обитает вечно возле магазина «Магнит», укусила ребенка за ногу. Собаку они не трогали, играли между собой, бегали, теперь ребенок вообще категорически боится идти на улицу», – рассказала мать пострадавшего Анна Филиппова.

По ее словам, соседи рассказали, что у агрессивной собаки есть хозяин, которого не раз просили следить за животным. «Соседи подтверждают, что она агрессивная, ему говорили сделать ошейник и цепь лучше, тем более что там садик 32-й, и там ходят дети», – пожаловалась женщина.

По предварительным данным, собака принадлежит местному индивидуальному предпринимателю, который занимается организацией ритуальных услуг. Мать пострадавшего мальчика объяснила, что после ЧП сразу же отвезла ребенка в травмпункт, раны обработали, теперь мальчику предстоит курс антирабической вакцины. Также женщина обратилась с заявлением в полицию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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