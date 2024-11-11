На станциях метро заработала оплата проезда по биометрии

С сегодняшнего дня на всех станциях екатеринбургского метрополитена заработала система оплаты проезда по биометрическим данным. Смарт-турникеты считывают черты лица человека и посылают сигнал в банк – деньги с личного счета пассажира списываются автоматически.

Однако, как уточнили в департаменте информполитики, сейчас такая оплата доступна лишь пользователям Сбербанка. Клиенты других российских банков смогут воспользоваться сервисом только к началу 2025 года.

Как ранее писал «Новый День», Екатеринбургский метрополитен начал модернизацию оборудования с конца прошлого года. Так, помимо биометрических терминалов на всех станциях работают и современные входные турникеты. Они оснащены дисплеями и световыми индикаторами, а створки, пропускающие пассажиров, сделаны из ударопрочного стекла и нержавеющей стали.

На новом оборудовании предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной «Екартой», социальной картой Свердловской области и платежным QR-кодом. С 1 января 2025 года в метро Екатеринбурга перестанут использовать жетоны для оплаты проезда. Вместо них появятся бумажные билеты с QR-кодом – для тех, кто предпочитает платить не картой, а наличными. Таких пассажиров сейчас около 10%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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