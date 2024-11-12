Мусоровозы на Урале будут греть в морозы – регоператор отчитался о масштабной подготовке к зиме

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза», который обслуживает Западный и Восточный кластеры Свердловской области, провел ежегодную подготовку к работе зимой. Более 500 единиц спецтехники, собственной и подрядчиков, перебрали, проверили перед морозами, заменили масло. После каждой смены машины отправляются на спецстоянку с электроподогревом – это необходимо, чтобы рано утром автомобили могли выехать на рейс, даже если резко похолодает.

«Все наши автомобили проходят ежегодное сезонное обслуживание в предзимний период. Благодаря тщательной работе контролеров все повреждения вовремя выявляют и устраняют», – сказал начальник ремонтного участка ЕМУП «Спецавтобаза» Петр Бартош.

На предприятии напомнили, что вся техника отслеживается на карте в режиме онлайн. Если случается выход из строя, об этом тут же узнают и отправляют резервную машину. «Вся техника обеспечена мобильными устройствами с приложением, в котором фиксируются все контейнерные площадки, время прибытия мусоровоза, снимки после вывоза отходов, – пояснил замдиректора регоператора по транспортированию и обращению с ТКО Сергей Тесля.

На предприятии также подчеркнули, что со своей стороны полностью подготовились к зиме и ждут того же от дорожников, коммунальщиков и автомобилистов. Чаще всего зимой невывоз мусора происходит из-за того, что машина не может подъехать к контейнерам – из-за нерасчищенных дорог или заледеневших подъездных путей, а также припаркованных на пути автомобилей.

«Чтобы вывоз мусора был бесперебойным, специалисты регионального оператора просят автомобилистов соблюдать правила парковки, а управляющие компании и администрации вовремя расчищать дороги и подъездные пути к контейнерным площадкам от снега и льда», – добавили в «Спецавтобазе».

Екатеринбург, Елена Сычева

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