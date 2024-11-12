«Уральские авиалинии» запускают рейс на курорт Хайнань

«Уральские авиалинии» запускают полетную программу на китайский курорт Хайнань. Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, самолеты отправятся в Санью с 23 ноября 2024 года.

Вылеты запланированы на 12:30 еженедельно по субботам. Время в пути с дозаправкой в Иркутске составляет порядка 11,5 ч. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А-320.

Билеты будут доступны у туристических операторов.

Напомним, в начале сентября на остров Хайнань из екатеринбургского аэропорта начал летать «Аэрофлот».

Екатеринбург, Елена Васильева

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