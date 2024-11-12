Лесоруб ошибся участком и уничтожил деревьев на 1,5 млн

Уральский лесоруб ошибся участком и спилил не те деревья. Теперь он заплатит государству почти 1,5 млн рублей. Так решил суд.

«В августе 2022 года во время патрулирования лесничий обнаружил незаконную вырубку леса на участке Нейво-Шайтанского лесничества. Пострадало 0,25 га, вырубленными оказались сосны, лиственницы, березы и осины. Как оказалось, вырубку производил Александр У. Ранее он заключил с министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области договор купли-продажи на лесные насаждения для дальнейшего их использования. Однако глазомер мужчину подвел, он ошибся в определении границ участка и по ошибке срубил не те деревья», – рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Там пояснили, что в полиции отказались возбуждать уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ в связи с отсутствием деяния преступления. Но минприроды попросило взыскать с Александра компенсацию причиненного ущерба – 1,643 млн руб. Так как ответчик добровольно возместил часть этой суммы, суд удовлетворил требования частично и снизил размер взыскания до 1,49 млн руб. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу Александра – без удовлетворения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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