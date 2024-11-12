Мэрия Екатеринбурга представила проект бюджета-2025 с рекордными расходами

Администрация Екатеринбурга представила проект городского бюджета на 2025 год. Расходная часть казны увеличена до рекордных 90,6 миллиарда рублей. Доходы при этом составят 87,5 млрд.

«Особенность заключается в том, что бюджет является и социальным, и инвестиционным. В 2025 году мы запускаем транспортную реформу, которая будет стоить 10 миллиардов рублей. Из них 6 миллиардов вернутся обратно в доходную часть бюджета. Что даст транспортная реформа? Решение проблемы нехватки кадров, ремонт и обновление подвижного состава общественного транспорта, а также соблюдение графика движения по маршрутам, о чем просят нас горожане», – сообщил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков.

По его словам, социальные расходы бюджета составят 54 миллиарда рублей. Инвестиции – более 14 миллиардов рублей, эти деньги пойдут на капремонт и строительство школ, культурных учреждений и спортивных комплексов. В частности, в следующем году запланирован ремонт в «Колизее», строительство ФОК на улице Кировградской, возведения пристроя к музыкальной школе им. Рахманинова, продолжение строительства гимназии «Арт-Этюд», а также траты на транспортную развязку у «Калины» и дорожное строительство на улице Татищева.

В Екатеринбургскую думу проект бюджета-2025 поступит на этой неделе. Депутаты рассмотрят финансовый документ в первом чтении 10 декабря, а окончательное принятие бюджета запланировано на 24 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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