В пяти школах Академического появятся музеи

В следующем году в пяти школах Академического начнется работа над созданием музеев. Соглашения о сотрудничестве и подготовке к реализации проекта подписали фонд «Добрососедство» и школы № 16, 19, 123, 133, 181.

На каждый из музеев будет выделено по 1 миллиону рублей, еще столько же планируется получить в рамках конкурса инициативного бюджетирования.

Музеи в школах создадут разными по тематике – сейчас идет разработка их концепций. Планируется, что это будут современные площадки с мультимедийным оборудованием и нестандартным подходом к презентациям. К примеру, в школе № 16 – первой школе, открытой в проекте комплексного освоения территории «Академический» – планируют основать музей истории 8-го района.

В 19-й хотят создать музей боевой славы «Ради памяти – ради жизни» для сохранения памяти о героических подвигах военнослужащих, участвовавших и участвующих в сражениях во благо нашей Родины.

В школе № 123 в планах открыть музей медицины, в 133-й – архитектуры. А музей в 181-й школе будет рассказывать о роли науки в современном мире. Над концепцией работают в том числе в УрО РАН.

Все проекты, к созданию которых привлекут учащихся школ, будут реализовываться при поддержке мастер-девелопера 8-го района города – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Екатеринбург, Таисья Исупова

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