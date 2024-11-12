В Екатеринбурге маленький ребенок погиб, попав под машину

В Екатеринбурге вечером 12 ноября маленький ребенок погиб, попав под машину.

Трагедия произошла около 17 часов напротив дома 12 по улице Раевского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, 35-летний водитель автомобиля «Киа Соренто», двигаясь в направлении улицы Блюхера, допустил наезд на 6-летнего мальчика. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за стоящего грузовика – справа налево по ходу движения автомашины.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы головы и скончался в реанимобиле при оказании медпомощи.

Отец мальчика пояснил полицейским, что забрал сына из детского сада, довел до перекрестка и отпустил самостоятельно переходить дорогу, а сам пошел в другой детский сад за вторым ребенком.

Для выяснения предварительных причин и установления обстоятельств на место ДТП выезжал заместитель начальника областной Госавтоинспекции полковник Дмитрий Кузнецов. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка всем участникам, в том числе детскому саду.

Екатеринбург, Елена Васильева

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