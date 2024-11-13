Депутат Алексей Вихарев помог жителям Курской области и раненному участнику СВО из Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев совместно с правительством региона, бизнесменами и волонтерами отправил 10-тонную фуру с гуманитарной помощью для жителей Курской области.

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева сформировали более 600 коробок, в них собраны теплые детские вещи, постельное белье, обувь, шапки, продукты питания – все это предназначено пострадавшим от обстрелов жителям Курской области. В общей сложности на закупку всего необходимого Алексей Вихарев направил 650 тыс. рублей.

«В очередной раз отправили гуманитарную помощь жителям Курска. Становится холодно, зимняя одежда очень нужна. Ребята из моего Волонтерского центра на протяжении нескольких дней разбирали вещи, раскладывали их в коробки, загружали в фуру. Поделимся частичкой нашего тепла с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации! Продолжим помогать!», – прокомментировал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Помощь Курской области оказывается депутатом не впервые. Ранее Алексей Вихарев и его волонтёры отправили более 12 тонн гуманитарной помощи с одеждой и необходимыми предметами быта для мирных жителей, а также квадрокоптеры для военных.

Регулярно отправляет Алексей Вихарев помощь и бойцам на СВО, а также помогает раненным, вернувшимся домой. Так, к депутату обратился военный артиллерист Александр Бурдуков, который в прошлом году получил серьёзное ранение: потерял ногу и части рук. Сейчас солдат попросил депутата установить пандус в его подъезде.

Призвали Александра с первой волны мобилизации, служил он в артиллерийских войсках. Когда произошло ранение, отряд бойцов был в мирной зоне Донецкой республики, но об их местоположении узнала разведка противника. Лагерь разбомбили. После нескольких залпов огня товарищи солдата получили ранения, он пытался их спасти, после чего был ранен сам и чудом выжил. Он прошел долгий курс реабилитации и столкнуться с неудобствами в своем многоквартирном доме.

Алексей Вихарев выделил средства на пандус и организовал необходимые работы. Механизм, установленный на лестнице перед лифтом, опускается во время использования и поднимается после, не мешая другим жильцам дома.

«Раньше домой попадать было сложно, приходилось на одной ноге прыгать по лестнице, а это страшно. Если я запнусь, то упаду, что очень неприятно. Сейчас стало намного проще. Пандус разложили, закатили, обратно сложили и всё. Удобно и безопасно», – рассказал военный Александр Бурдуков.

Алексей Вихарев долгое время поддерживает подразделение артиллеристов, где служил Александр, регулярно отправляет бойцам необходимое оборудование и вещи первой необходимости.

«С Александром заочно знакомы с начала специальной военной операции. После того, как боец получил ранение, мы с его командиром приняли решение, что будем помогать в установке пандуса. Провели необходимое собрание, нашли финансирование и установили. Будем и дальше помогать», – рассказал Алексей Вихарев.

Депутат около трех лет оказывает всестороннюю поддержку не только участникам СВО, но и мирным жителям, оказавшимся в зоне спецоперации. При его поддержке этим летом прошли работы по восстановлению подшефной территории Свердловской области – Тельманово. Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева привели в порядок парки, родник, набережные муниципального округа, а депутат отправил элементы благоустройства – скамейки, урны, информационные стенды.

Екатеринбург, Елена Васильева

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