В самолете из Вьетнама умер пассажир

На борту самолета, выполнявшего рейс с Фукуока в Екатеринбург, умер пассажир.

Как сообщает тг-канал Aviaincident, мужчине было 70 лет. Экипаж самолета авиакомпании Scat Airlines еще во время полета сообщил о внештатной ситуации – пассажиру было плохо, у него пропадал пульс.

Когда борт совершил посадку в Кольцово, там его уже ждала скорая. Врачи осмотрели пассажира и констатировали смерть.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube