На Амундсена – Объездной в сторону центра массовое ДТП

Улица Амундсена встала сегодня утром в большую пробку. Недалеко от пересечения с Объездной случилось ДТП с участием сразу пяти машин. Выезд в сторону центра оказался фактически блокирован. Объезд осуществляется по встречным полосам. На месте происшествия работает патруль ГАИ, приехал эвакуатор. О пострадавших данных нет.

Пробка по Амундсена растянулась до Краснолесья, из-за скопления машин существенно затруднен выезд с Вонсовского, транспорт стоит до Мехренцева.

Екатеринбург, Елена Васильева

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