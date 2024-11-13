В Екатеринбурге рыбаки открыли зимний сезон (ФОТО)

В Екатеринбурге рыбаки уже открыли зимний сезон. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сегодня утром на Верх-Исетском пруду можно было насчитать порядка десятка любителей подледного лова. Опасность тонкого льда любителей рыбалки не страшит.

Как рассказал «Новому Дню» один из рыбаков – толщина льда составляет уже 10 см, и, по его мнению, находиться на нем совершенно безопасно. Замеряют оббьем льда рыбаки с помощью витков коловорота и на глаз.

Между тем, еще в начале недели ГУ ЧМС по Свердловской области предупреждало уральцев о том, что пока выходить на новообразовавшийся лед опасно для жизни. Этой осенью уже зафиксированы случаи гибели людей в холодной воде.

Екатеринбург, Елена Васильева

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