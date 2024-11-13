На Арамильском тракте после лобового столкновения сгорела легковушка

В районе Кольцово после лобового столкновения сгорела легковушка. Это случилось на 10-м километре Арамильского тракта.
Как сообщили в региональной ГАИ, водитель Renault потерял контроль над управлением, на большой скорости выехал на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном». После машина Renault загорелась. Водителя Volkswagen доставили в больницу № 36 с переломами и травмами головы.
На месте ДТП сотрудники ДПС проводят процессуальные действия, выясняют причины произошедшего. По данному факту будут проводить проверки.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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