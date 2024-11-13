Два жителя Алапаевска вместо Пхукета попали в полицию, а потом в суд

Два жителя города Алапаевска хотели слетать в Пхукет, но попали в полицию, а затем суд оштрафовал их.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, ночью 12 ноября в дежурную часть ЛОВД Кольцово поступило сообщение о том, что к воздушному судну, вылетающему по маршруту Екатеринбург – Пхукет, требуется наряд полиции.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции задержали двоих мужчин, 1980 и 1988 годов рождения.

Установлено, что при посадке в самолет эти пассажиры распивали алкогольные напитки, которые приобрели в одном из кафе в стерильной зоне аэропорта. Когда представители авиакомпании сделали мужчинам замечание, те начали возмущаться, ругаться с бортпроводниками и нецензурно выражаться. Согласно акту командира воздушного судна нарушителям отказали в перелете.

Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть, где направили на освидетельствование на состояние опьянения, однако от экспертизы правонарушители отказались.

В отношении каждого доставленного составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ.

Административные материалы, составленные за мелкое хулиганство и распитие алкогольной продукции в общественном месте, рассмотрены Октябрьским районным судом города Екатеринбурга. В качестве наказания мужчинам назначены штрафы.

Материалы по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ направлены для рассмотрения и принятия законного решения в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности.

Екатеринбург, Елена Васильева

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