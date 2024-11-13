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Среда, 13 ноября 2024, 11:30 мск

Новости Екатеринбург

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Перекресток Твертина – Восточная залило кипятком

В Екатеринбурге на пересечении улиц Тверитина и Восточная произошла коммунальная авария. Горячая вода затопила автомобильную парковку и тротуары. По словам очевидцев, трубу прорвало на участке между пожарной частью и шиномонтажкой.

Коммунальщики уже прибыли на место и устраняют последствия аварии. «Оперативно-выездная бригада Екатеринбургской теплосетевой компании локализовала повреждение, ремонтные бригады приступали к земляным работам. Время окончания ремонта уточним после оценки ситуации и степени повреждения трубы. Ограничений подачи тепла и горячей воды нет. На период ремонта горячая вода и тепло подаются по обратному трубопроводу с понижением температуры до + 50 градусов», – сообщили в пресс-службе Свердловского филиала «Т-Плюс».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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