Перекресток Твертина – Восточная залило кипятком

В Екатеринбурге на пересечении улиц Тверитина и Восточная произошла коммунальная авария. Горячая вода затопила автомобильную парковку и тротуары. По словам очевидцев, трубу прорвало на участке между пожарной частью и шиномонтажкой.

Коммунальщики уже прибыли на место и устраняют последствия аварии. «Оперативно-выездная бригада Екатеринбургской теплосетевой компании локализовала повреждение, ремонтные бригады приступали к земляным работам. Время окончания ремонта уточним после оценки ситуации и степени повреждения трубы. Ограничений подачи тепла и горячей воды нет. На период ремонта горячая вода и тепло подаются по обратному трубопроводу с понижением температуры до + 50 градусов», – сообщили в пресс-службе Свердловского филиала «Т-Плюс».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube