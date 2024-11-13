Во время зимнего полумарафона «Европа – Азия» движение транспорта будет ограничено

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта во время IX зимнего полумарафона «Европа-Азия». Соревнования пройдут 1 декабря.

Так, с 8 утра до 13 дня закроют улицы Царскую (от Николая Никонова до Первомайской) и Дзержинского (от Царской до Горького). Об этом сообщили в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».

Как отмечают организаторы, в забеге примут участие около 1500 человек. Всего будет три дистанции: самая короткая трасса – на 800 м предназначена для детей до 13 лет, дистанция в 7 км – для всех желающих от 14 лет, а 21,1 км побегут те, кому уже 16 лет и больше.

Регистрация на самую длинную дистанцию уже закрыта. А на забег в 7 километров осталось еще 62 места.

В день марафона в 9:30 от ДИВСа стартует детский забег, а в 10:00 – старт участников дистанций 7 км и 21,1 км.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube