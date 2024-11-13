На серовской трассе КамАЗ улетел в кювет: введено ограничение движения

Гоставтоинспекция временно ограничила движение транспорта на 317 километре трассы Екатеринбург – Серов. Там достают из кювета КамАЗ.

Авария произошла на Верхнепышминском участке трассы в направлении Екатеринбурга. По предварительным данным, водитель «Камаза 34310» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в правый кювет. В результате ДТП люди не пострадали. На месте происшествия работает экипаж ДПС, проводит процессуальные действия, регулирует движение.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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