Боксер RCC может стать двойным чемпионом мира

Боксер RCC Boxing Promotions Шарапутдин Атаев получил статус претендента на титул чемпиона мира IBA среди профессионалов в весовой категории до 80 кг. Его соперником станет действующий обладатель пояса Арлен Лопес из Кубы, который дважды выигрывал Олимпиаду, а на последних Летних играх в Париже взял бронзу.

Атаев уже является чемпионом мира IBA, но в категории до 86 кг, сейчас у него есть шанс стать двойным чемпионом организации. Такого в истории международной федерации еще не было. Бой пройдет 6 декабря в Дубае.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube