Под Нижним Тагилом горит пилорама

В посёлке Первомайский в Горноуральском округе загорелась пилорама. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, горят коробочные отходы на площади 200 кв. м.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
На месте пожара работают 8 спасателей и 4 единицы техники. Пожарным удалось локализовать возгорание. Угрозы распространения огня нет, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Нижний Тагил, Ангелина Сергеева
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