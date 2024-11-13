Под Нижним Тагилом горит пилорама

В посёлке Первомайский в Горноуральском округе загорелась пилорама. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, горят коробочные отходы на площади 200 кв. м.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

На месте пожара работают 8 спасателей и 4 единицы техники. Пожарным удалось локализовать возгорание. Угрозы распространения огня нет, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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