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Среда, 13 ноября 2024, 17:17 мск

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Под Нижним Тагилом горит пилорама

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В посёлке Первомайский в Горноуральском округе загорелась пилорама. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, горят коробочные отходы на площади 200 кв. м.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
На месте пожара работают 8 спасателей и 4 единицы техники. Пожарным удалось локализовать возгорание. Угрозы распространения огня нет, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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