В Свердловской области ночью в одном ДТП погибли сразу пять человек

Ночью 14 ноября в Свердловской области сразу пять человек погибли в одном ДТП. Еще трое получили ранения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, трагедии случилась недалеко от Волчанска – 48 км автодороги «Серов- Североуральск- Ивдель» около 03.00 часов. По предварительным данным, на данном участке столкнулись автомобиль «Киа» и грузовая автомашина «Газель»

В результате автокатастрофы в автомашине «Киа» погибли пять человек, три женщины и двое мужчин, их личности в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции. Водитель и два пассажира автомашины «Газель», оба мужчины, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, руководство местного ОВД, МЧС. Движение транспорта в направлении Североуральска было временно ограничено, экипаж ДПС регулировал поток транспорта, был организован реверс. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности на дорогах и выбору безопасной скорости, с учетом дорожных и погодных условий.

Екатеринбург, Елена Васильева

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