В мэрии назвали статистику смертельных ДТП с самокатами

В Екатеринбурге не собираются запрещать самокаты, как в Перми. Администрация и сервисы кикшеринга пойдут по пути совершенствования правил, несмотря на большое количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, проблемами с парковкой и другими сложностями.

Так, по словам председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Игоря Ощепкова, в 2023 году зарегистрировано 187 ДТП с участием СИМ, два человека погибли, а в 2024-м – 151 ДТП, один человек погиб.

«В этом году компании ушли в снег, самокаты лежали под снегом. Нам придется соглашением предусматривать, чтобы самокаты исчезали с улиц [вовремя]. И по зонам запрета или сокращения. Во время культурных массовых мероприятий зона недопуска самокатов была. В 2023 году был печальный опыт, когда заезжали. В этом году отработали. Слова благодарности, как было организовано», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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