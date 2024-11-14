Уралец из ревности убивал гражданскую жену прямо на глазах у ребенка

Житель Свердловской области убил гражданскую жену на глазах у их ребенка.

Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, 16 марта 2024 года при распитии спиртных напитков между 44-летним мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности.

После скандала женщина пошла спать в комнату, где находился их восьмилетний сын. Обвиняемый отправился за ней, решив убить. Сначала он сел на женщину и начал душить, но жертва оказала сопротивление. Тогда мужчина взял на кухне нож и стал им замахиваться на сожительницу.

Свидетелем происходящего был ребенок – мальчик выбежал на лестничную площадку и позвал на помощь соседей, вызвавших полицию. Однако к этому времени обвиняемый уже успел нанести ножом 17 ударов в шею пострадавшей. От полученных телесных повреждений и острой кровопотери женщина скончалась.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. Белоярский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также судом с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу родственника погибшей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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