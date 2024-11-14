На Среднем Урале на 35% выросло число жалоб потребителей на некачественные товары и услуги

Свердловский Роспотребнадзор подвел промежуточные итоги по защите прав потребителей в 2024 году. С января по сентябрь в ведомство поступило свыше 11 тысяч жалоб на нарушение потребительских прав. Это на 35% больше, чем было в прошлом году.

Более 4 тысяч жалоб свердловчан касаются торговли непродовольственными товарами. По итогам проверок Роспотребнадзор выявил некоторое увеличение бракованной продукции по таким категориям, как детские игрушки, одежда, мебель, парфюмерия и косметика, вейпы и электронные сигареты, технически сложные товары. При этом стало меньше бракованных товаров бытовой химии, шинных покрышек и обуви, рассказала на пресс-конференции начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Татьяна Шулешова.

Жалобы жителей на некачественные услуги также выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Всего в ведомство поступило более 7 тысяч обращений такого типа. Чаще всего потребители жалуются на работу транспорта, некачественную связь, туристические, бытовые, финансовые и образовательные услуги.

Самое частое нарушение, которое допускают продавцы, – это неполная информация о товаре и изготовителе и отсутствие маркировки. На втором месте находятся нарушения требований по качеству и безопасности продукции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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