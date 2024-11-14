российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 ноября 2024, 11:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Водоканал Екатеринбурга готовятся отдать в концессию

Екатеринбургский Водоканал отдадут в концессию, работа над этим процессом уже начата, есть спецгруппа в мэрии, но концессионер пока не выбран – это решится на конкурсе, который состоится уже в следующем году.

«Создана специальная рабочая группа, но в проекте пока много вопросов. В частности, либо передать весь Водоканал, либо отдельные части», – сказал начальник управления Александр Брагин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,