Водоканал Екатеринбурга готовятся отдать в концессию

Екатеринбургский Водоканал отдадут в концессию, работа над этим процессом уже начата, есть спецгруппа в мэрии, но концессионер пока не выбран – это решится на конкурсе, который состоится уже в следующем году.

«Создана специальная рабочая группа, но в проекте пока много вопросов. В частности, либо передать весь Водоканал, либо отдельные части», – сказал начальник управления Александр Брагин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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