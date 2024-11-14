Названы лидеры распродаж «11.11»

В день распродаж 11 ноября объемы продаж устройств в интернет-магазине «Мегафона» в два раза превысили средненедельные показатели 2024 года и в полтора раза – показатель аналогичной распродажи прошлого года. В топе покупательского спроса – смартфоны, наушники и умные часы.

Как сообщает пресс-служба компании «Мегафон», среди смартфонов лидируют Tecno, Xiaomi и Samsung. Самыми топовыми брендами наушников оказались Realme Buds T300, умных часов – Infinix, Apple и Samsung. У Infinix лидируют Infinix Watch 1, у Apple – Apple Watch Series 10, а у Samsung – Galaxy Watch 7 LTE.

При этом рост спроса на умные часы и наушники – тенденция всего 2024 года. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж «Мегафона». Продажи умных часов в количественном выражении за 9 месяцев увеличились почти на 40% год к году.

Интерес покупателей к онлайн-распродаже в этом году существенно вырос. Число проданных гаджетов в интернет-магазине «Мегафона» оказалось выше на 53%, чем в 2023-м.

«Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией – вплоть до половины стоимости. Как и год назад, мы видим самый высокий интерес именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому клиенты ожидаемо стремились приобрести их в дни распродажи по выгодной цене», – поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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