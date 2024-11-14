Работа мобильных пунктов вакцинации продлена до 1 декабря

В большинстве торговых центров Екатеринбурга будет продлена работа выездных пунктов вакцинации – они закончат работу 1 декабря, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального минздрава.

Как ранее писал «Новый День» на сегодняшний день в Свердловской области привит 51 процент населения, примерно 2,1 миллиона человек. Для формирования необходимой иммунной прослойки против гриппа необходимо довести этот показатель до 65 процентов.

Екатеринбург

ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

ТЦ «МЕГА» (Металлургов, 87) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

ТЦ «Дирижабль» (Академика Шварца, 17) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

ТЦ «Апельсин» (Блюхера, 39) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

Торговый центр (Сыромолотова, 22) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

ТРЦ «Парк Хаус» (Сулимова, 50) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

ТРЦ Veer Mall (Космонавтов, 108д) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Сысерть

Мобильный ФАП у ТЦ «Бажов» (Коммуны, 37) – понедельник, вторник, четверг, пятница с 09:00 до 14:00.

Бисерть

Мобильный ФАП у магазина «Верный» (Октябрьская, 17) – суббота с 10:00 до 12:00.

Екатеринбург, Елена Васильева

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