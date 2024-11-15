Лихач разбил «Бентли» о «Хендай» и дорожный столб (ВИДЕО)

ДТП с участием «Бентли» случилось накануне в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГАИ Свердловской области, водитель престижной иномарки грубо нарушил правила дорожного движения. Дорожный инцидент произошел напротив дома № 71 по улице Бебеля.

Мажор на «Бентли» врезался в «Хендай» и снес столб

По предварительным данным, водитель автомашины «Бентли», двигаясь по ул. Бебеля со стороны ул. Черепанова, в нарушение п. 9.2 ПДД РФ, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Хендай», которая совершала левый поворот с ул. Бебеля на прилегающую территорию. После столкновения «Бентли» выехала с проезжей части влево и снесла опору освещения, которая от удара упала на проезжую часть.

В результате ДТП оба водителя с травмами головы и ушибами доставлены в ЦГКБ № 23.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что «Бентли» управлял 22-летний житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления транспортными средствами 3 года, к административной ответственности ранее привлекавшийся 194 раза, из которых часть не оплачена.

За движение по встречной полосе на мужчину составлен материал по ч. 5 ч. 12.15 КоАП РФ, за повреждение дорожного сооружения – по ст. 12.33 КоАП РФ, и за управление транспортом с тонированными передними стеклами – по ст. 12.5.1 КоАП РФ. Автомашиной «Хендай» управлял 45-летний местный житель.

На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев происшествия. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube