Путин назначил судью Академического района

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении четырнадцати судей в Свердловской области. Председателем Академического районного суда Екатеринбурга, по решению президента, стал Сергей Савинов, а его заместителем будет Вероника Лазарева, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Судьями в Академическом районном суде стали: Лилия Батрышина, Екатерина Лобанова, Никита Шатуленко. Судьей Свердловского областного суда назначен Михаил Корякин.

Кроме того, указам президента назначены федеральные судьи в районных судах: судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга стала Нина Козлова, судьей Орджоникидзевского райсуда – Екатерина Королева, судьей Чкаловского райсуда – Виктория Бочкарева, Синарского районного суда Каменска-Уральского – Наталья Арсенова, судьей Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила – Алина Фахретденова, судьей Ивдельского городского суда – Наталья Волошкова, судьей Карпинского горсуда – Алена Базина, судьей Ревдинского горсуда – Алина Шаяхметова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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