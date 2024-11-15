На Урале стартует большой турнир по настольному теннису

В Свердловской области завтра стартует большой турнир по настольному теннису. В нем примут участие порядка 300 спортсменов из 25 регионов России, а также из-за рубежа. Турнир проводится ежегодно в память об основателе уральской школы настольного тенниса Александре Захарове и носит его имя.

Соревнования начнутся завтра, 16 ноября, на базе школы олимпийского резерва «Лидер» в Верхней Пышме. В целом международный турнир пройдет на 24 игровых площадках, в течение девяти дней будет разыграно 95 медалей в 22 категориях.

«В этом году мы проводим соревнования в трех категориях для юных теннисистов: среди юношей и девушек до 14 лет, до 16 лет и до 18 лет. В каждой из них за победу будут бороться по 96 спортсменов. В целом же Кубок памяти Александра Захарова соберет в этом году более 700 спортсменов из более чем 25 регионов России, из Беларуси, Казахстана и Узбекистана во всех возрастных категориях», – сказала исполнительный директор Фонда поддержки и развития спорта памяти А.И. Захарова Яна Захарова.

Отметим, по данным министерства спорта Свердловской области, сегодня настольным теннисом занимаются свыше 17 тысяч уральцев. Кубок проходит при поддержке Минспорта РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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