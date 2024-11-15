Сотрудник фирмы-провайдера незаконно подключал абонентам платные услуги

В Свердловской области сотрудник фирмы-провайдера угодил под суд за то, что неправомерно подключал абонентам платные услуги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, инцидент произошел в Кировграде.

10 июля 2023 года 38-летний осужденный, являясь мастером по обслуживанию клиентов телекоммуникационной компании, узнал учетно-регистрационный логин абонента, с которым у него был конфликт и получил доступ к его лицевому счету в компании. В этот же день обвиняемый зашел на лицевой счет оппонента и подключил ему платную услугу «антивирус» без его ведома.

Мотивом совершения преступления явилось наличие у потерпевшего долговых обязательств в размере 1,3 тыс. рублей перед осужденным, при этом срок возврата денежных средств сторонами не обговаривался и требований о возврате денежных средств мужчина не предъявлял.

Аналогичным способом осужденный поступил еще три раза с другими абонентами – они тоже не знали о том, что их подключили к платным услугам.

Вину в совершении преступлений мужчина признал.

Суд назначил мужчине по совокупности преступлений наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Кроме того, в соответствии с приговором суда конфискованы в доход государства компьютер и сотовый телефон осужденного, с использованием которых были совершены преступления.

Екатеринбург, Елена Васильева

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