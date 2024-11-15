В Свердловской области нашли 50 тонн сливочного масла, сделанного непонятно из чего

В Свердловской области нашли сливочное масло, которое было сделано из сырья неизвестного происхождения. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, 50 тонн сливочного масла «высшего сорта с массовой долей жира 82,5%» поступило в адрес ИП Мухамадеева М.Ф., осуществляющего деятельность по расфасовке сливочного масла в Екатеринбурге, от ООО «Молоко Поволжья» (г. Арск).

По сведениям из информационной системы, производителем масла является ООО «Млеко» (г. Зеленодольск), которое при производстве продукции использовало воду, увеличив объем сливочного масла вдвое.

В свою очередь, для изготовления сливочного масла ООО «Млеко» использовалось сырье, поступившее от ООО «Молочная индустрия» (г. Подольск), а ООО «Молочная индустрия» закупила сырье, но уже разбавленное жирами растительного происхождения ИП Безруковым А.А. из Домодедово.

В результате расследования Роспотребнадзора удалось выяснить, что информация о характеристиках масла оказалась абсолютно не достоверной, вводящей потребителя в заблуждение, а подмена молочных жиров растительными указывает на мошеннические действия со стороны производителя.

Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора прекращено действие деклараций о соответствии на сливочное масло партии молочной продукции, все производственные сертификаты были аннулированы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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