Врачи, родившиеся раньше срока, теперь сами помогают выхаживать недоношенных младенцев

17 ноября в мире отмечается День недоношенных детей. Эту дату учредили, чтобы повысить осведомленность общества о преждевременных родах и привлечь внимание к недоношенным детям и их семьям. В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре есть несколько медицинских работников, которые появились на свет раньше срока. Теперь выросшие и получившие медицинское образование «торопыжки» выхаживают малышей, которые тоже спешили быстрее увидеть этот новый и пока еще незнакомый для них мир.

Как рассказали «Новому Дню» в ЕКПЦ, детский врач анестезиолог-реаниматолог Ольга Федотова появилась на свет, когда срок беременности ее мамы составил 33 недели. Масса тела новорожденной составляла порядка 2,5 килограмма. Первые десять дней жизни будущий доктор провела в роддоме, а затем их с мамой выписали. По словам Ольги Игоревны, каких-то особых сложностей у родителей с ее воспитанием не возникало – все было в пределах нормы.

«У меня был обычный садик, обычная школа, кружки, секции. В юности очень любила заниматься баскетболом, волейболом, а затем йогой. Желание стать врачом пришло, наверное, спонтанно, но я рада такому стечению обстоятельств, потому что моя работа мне очень нравится. Недоношенные дети – особенные, с ними интересно, каждый случай индивидуален. За 10 лет работы моими пациентами стали несколько тысяч малышей, и, когда я помогаю каждому из них, то становлюсь самым счастливым человеком на свете», – рассказала врач.

Вместе с Ольгой Игоревной в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных ЕКПЦ работают сестры Анна и Екатерина Саитовы. Девушки-близнецы появились на свет на 34-й неделе с массой тела 1,9 килограмма. С тех пор Аня и Катя идут по жизни вместе, поддерживая друг друга и на работе, и за ее пределами.

«Детство у нас было самое обыкновенное: занимались легкой атлетикой, много рисовали, участвовали в выставках. Когда пришло время выбрать профессиональную стезю, решили пойти в здравоохранение и поступили в Свердловский областной медицинский колледж. Спустя четыре года, совместно подбирая место работы, долго не раздумывали: мы с Аней любим детей, нам нравится помогать им, поэтому остановили свой выбор на перинатальном центре», – рассказала Екатерина Саитова.

В обязанности девушек входит ежедневная оценка состояния здоровья «торопыжек», их пеленание и кормление, отслеживание положения крошек в кювезах, выполнение назначений врачей. Еще одна важная часть работы – мониторинг многочисленных показаний систем жизнеобеспечения ребятишек (артериального давления, сатурации, пульса).

«Мы бережно и трепетно относимся к каждому нашему пациенту и всегда рады успехам ребят», – призналась Анна Саитова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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